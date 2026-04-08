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L’anemometro di Scattaglia si ferma, vortice di solidarietà per ricomprarlo

Costa 300 euro, in tre giorni ne sono arrivati 405. Il meteorologo: «Non riesco a crederci. L’ho ordinato e in settimana lo installiamo»

Paola Brianti
Paola Brianti
|2 ore fa
L'anemometro di Silvio Scattaglia
L'anemometro di Silvio Scattaglia
1 MIN DI LETTURA
C’è troppo silenzio sul tetto di casa Scattaglia a Niviano. L’anemometro della sua stazione meteo, lo strumento che per dodici anni ha tradotto in numeri ogni refolo di vento della Valtrebbia, si è fermato. È l’usura: dopo aver segnato record come quegli 87 chilometri orari che il 7 settembre 2017 avevano fatto tremare gli infissi, il sensore ha smesso di girare. Ma a Piacenza, se si ferma il vento di Silvio Scattaglia, si muove una community intera.
La notizia del guasto è stata pubblicata sul gruppo Facebook di Meteoniviano sabato, il giorno prima di Pasqua. La risposta? Un vortice di generosità che ha superato ogni previsione. Lanciata una raccolta fondi per i 300 euro necessari al pezzo di ricambio, nel pomeriggio di Pasquetta il contatore segnava già 405 euro.
Silvio Scattaglia
Silvio Scattaglia
Il post di Scattaglia su Facebook
Il post di Scattaglia su Facebook

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