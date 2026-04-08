L’anemometro di Scattaglia si ferma, vortice di solidarietà per ricomprarlo

C’è troppo silenzio sul tetto di casa Scattaglia a Niviano. L’anemometro della sua stazione meteo, lo strumento che per dodici anni ha tradotto in numeri ogni refolo di vento della Valtrebbia, si è fermato. È l’usura: dopo aver segnato record come quegli 87 chilometri orari che il 7 settembre 2017 avevano fatto tremare gli infissi, il sensore ha smesso di girare. Ma a Piacenza, se si ferma il vento di Silvio Scattaglia, si muove una community intera.

La notizia del guasto è stata pubblicata sul gruppo Facebook di Meteoniviano sabato, il giorno prima di Pasqua. La risposta? Un vortice di generosità che ha superato ogni previsione. Lanciata una raccolta fondi per i 300 euro necessari al pezzo di ricambio, nel pomeriggio di Pasquetta il contatore segnava già 405 euro.

Silvio Scattaglia