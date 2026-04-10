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L’anemometro c’è: il vento soffia ancora su casa Meteoniviano

In soli sei giorni dalla rottura dello strumento e dall’appello di Scattaglia ora lo strumento è pronto

Paola Brianti
Paola Brianti
|1 ora fa
Il nuovo anemometro di Silvio Scattaglia
Il nuovo anemometro di Silvio Scattaglia
1 MIN DI LETTURA
«Anemometro pronto, montato in pausa pranzo»: così il messaggio di Silvio Scattaglia di giovedì, dopo la salita a dodici metri d’altezza sul tetto di casa. È bastato un battito d’ali di farfalla perché la stazione di Meteoniviano tornasse a misurare il vento della Valtrebbia: lo strumento, un Davis Vantage Pro 2 top di gamma, è stato richiesto, acquistato, ordinato, ricevuto e montato a tempo di record grazie alla generosità di una community che non ha voluto lasciare Silvio Scattaglia da solo davanti al guasto causato dall’usura.
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