L’anemometro c’è: il vento soffia ancora su casa Meteoniviano

«Anemometro pronto, montato in pausa pranzo»: così il messaggio di Silvio Scattaglia di giovedì, dopo la salita a dodici metri d’altezza sul tetto di casa. È bastato un battito d’ali di farfalla perché la stazione di Meteoniviano tornasse a misurare il vento della Valtrebbia: lo strumento, un Davis Vantage Pro 2 top di gamma, è stato richiesto, acquistato, ordinato, ricevuto e montato a tempo di record grazie alla generosità di una community che non ha voluto lasciare Silvio Scattaglia da solo davanti al guasto causato dall’usura.