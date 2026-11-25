«Benvenuti a Bobbio. Benvenuti a casa nostra». Inizia così la decima e ultima puntata della seconda stagione de “L’Arte del Fare” il viaggio tra le eccellenze artigianali piacentine promosso da Telelibertà insieme all’associazione “Libera Artigiani”. E come si dice in queste occasioni, “si chiude con il botto” - anzi, con il gusto - entrando in una bottega storica che racchiude e custodisce ricette e preparazioni tradizionali capaci di raccontare un intero territorio, la sua storia e una cultura ricca di curiosità tramandate di generazione in generazione.

Marco Vincenti, accompagnato dai fidati Gianfranco Di Silvestro e Davide Franchini, entra nella bottega storica “Porta Nova” accolto con una dolcezza rara da Maura Perini e il marito Maurizio Nobili.

«Abbiamo rilevato questa bottega per non essere costretti ad andare via da Bobbio, il paese dove siamo nati e cresciuti». C’è una scelta di vita, prima ancora che imprenditoriale, dietro la storia di Maura e Maurizio. Ed è proprio da qui che parte l’ultima tappa de “L’Arte del Fare”, alla scoperta di un laboratorio artigianale dei sapori nato nel 1914.

Un vero e proprio scrigno dove l’arte norcina si celebra quotidianamente. Coppa, salame, pancetta, salamelle, cotechini e zamponi sono solo alcune delle specialità prodotte da Maura e Maurizio. Ma il vero protagonista è il Bracton, salume simbolo della gastronomia bobbiese, preparato con la carne della spalla di maiale, speziata e cucita nella cotenna, per poi affrontare una lunga stagionatura - secondo la tradizione - tra due tavolette di legno.

E Vincenti? Non potrà certo limitarsi ad assaggiare. Tra salatura e cucitura sarà chiamato a mettere alla prova la propria manualità, con qualche rischio per le dita. Spazio anche a un’altra specialità immancabile nella gastronomia locale: le lumache alla bobbiese. «Qui si dice che senza lumache non arriva il Natale», ricorda Maura.

Un viaggio nella tradizione, ma soprattutto nella passione di chi ha scelto di restare e custodire i sapori della propria terra. E Maurizio racconta così la soddisfazione più grande: «Vedere la gioia negli occhi di amici e clienti mentre mangiano i prodotti a cui io dedico la mia vita».