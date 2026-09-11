Lavoratori spostati in Brianza: scatta lo sciopero
Protestano i 16 dipendenti della San.Eco.Vit. di Larzano (Rivergaro)
Cristian Brusamonti
|1 ora fa
Sedici lavoratori "spostati" in blocco da un giorno all'altro da Rivergaro in Brianza, senza alcun preavviso e senza neppure una comunicazione ufficiale dell'azienda. Alla San.Eco.Vit. di Larzano - azienda pioneristica nel settore dei biodetergenti in polvere - ce n'è abbastanza per proclamare lo sciopero contro quello che i sindacati definiscono un licenziamento mascherato da delocalizzazione: ieri la totalità dei lavoratori ha incrociato le braccia nella prima delle due giornate di sciopero, organizzate con la Filcams Cgil, determinando così la chiusura dell'attività produttiva. La protesta è contro la decisione aziendale di trasferire produzione, logistica e uffici a Bernareggio, in provincia di Monza Brianza. E i lavoratori, pertanto, dovrebbero muoversi di conseguenza. L’azienda produce detergenti per la cura della casa e della persona, destinati alla grande distribuzione, con marchi e canali che comprendono realtà come Tigotà, Coop Conad e Selex, ma anche il settore farmaceutico, attraverso erboristerie, farmacie e parafarmacie.
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