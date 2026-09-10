Maltempo, chiusura precauzionale del Lungo Trebbia

Il Comune di Rivergaro ha comunicato che, a seguito dell’aumento del livello del fiume Trebbia e considerato anche lo scarico in corso dalla diga di Boschi, è stato disposta in via precauzionale da parte della Polizia Locale la chiusura degli accessi al Lungo Trebbia.

«Si tratta di una misura esclusivamente preventiva - spiega il sindaco Andrea Gatti - allo stato attuale non è previsto che il livello del fiume interessi il Lungo Trebbia, ma riteniamo opportuno adottare comunque tutte le necessarie precauzioni. Invito pertanto tutti i cittadini a prestare attenzione, a non avvicinarsi alle aree interdette. La raccomandazione, in questo momento, è semplicemente quella di prestare attenzione»