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Manifestazione contro gli espropri sulla Statale 45. Erminia: «Io non mi arrendo»

Secondo il progetto di Anas il guardrail verrebbe installato a un metro dalla porta di ingresso della sua abitazione

Cristian Brusamonti
|3 ore fa
Manifestazione contro gli espropri sulla Statale 45. Erminia: «Io non mi arrendo»
1 MIN DI LETTURA
Si sono trovati in una quarantina, nella mattinata di giovedì 23 aprile, a manifestare davanti alla casa di Erminia Moia, novantatreenne invalida al 100%, contro l'esproprio del suo giardino da parte di Anas per la realizzazione della nuova Rivergaro-Cernusca. Un progetto per il quale il guardrail verrebbe installato a un metro dalla porta di ingresso della sua abitazione.
Per questo motivo la signora Erminia ha manifestato il suo sconcerto: «Questa casa è il frutto del lavoro e del sacrificio di tre generazioni della mia famiglia. E loro arrivano e piantano i picchetti per espropriarci il terreno. Ma io non mi arrendo».

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