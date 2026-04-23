Manifestazione contro gli espropri sulla Statale 45. Erminia: «Io non mi arrendo»
Secondo il progetto di Anas il guardrail verrebbe installato a un metro dalla porta di ingresso della sua abitazione
Cristian Brusamonti
|3 ore fa
Si sono trovati in una quarantina, nella mattinata di giovedì 23 aprile, a manifestare davanti alla casa di Erminia Moia, novantatreenne invalida al 100%, contro l'esproprio del suo giardino da parte di Anas per la realizzazione della nuova Rivergaro-Cernusca. Un progetto per il quale il guardrail verrebbe installato a un metro dalla porta di ingresso della sua abitazione.
Per questo motivo la signora Erminia ha manifestato il suo sconcerto: «Questa casa è il frutto del lavoro e del sacrificio di tre generazioni della mia famiglia. E loro arrivano e piantano i picchetti per espropriarci il terreno. Ma io non mi arrendo».
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