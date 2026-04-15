Medici di San Nicolò pronti al trasloco: più spazio per tutti

Infermiera per iniezioni e medicazioni, appuntamenti più agili, minori code davanti agli ambulatori medici: sono alcuni vantaggi della “Medicina di gruppo San Nicolò”. Si trova nella Casa della salute in via Alicata 30, ma il 9 maggio dovrebbe traslocare nella nuova Casa della comunità che è in fase di ultimazione sempre in via Alicata. E’ costituita dai dottori Maria Cristina Arbasi, Mauro Moretto, Elena Rossetti, Carlotta Silini, Francesco Tosca e Roberto Zito. Per ora dispongono di tre ambulatori che condividono. Nella nuova sede, ognuno avrà il proprio spazio.

Il gruppo costituisce un notevole miglioramento per 9.200 pazienti del servizio di medicina territoriale tra San Nicolò e Rottofreno. Solo un medico non vi partecipa perché ha gli studi altrove. Requisito fondamentale, infatti, è operare nella medesima sede.

Fra le novità rientra la presenza costante di almeno un medico del gruppo alla Casa della salute dalle 8 alle 20 dal lunedì al venerdì al secondo piano. Due segretarie, Loredana Corallo e Giulia Todeschini, si alternano a una scrivania nel corridoio per garantire la stessa copertura oraria. L’infermiera è presente due ore al giorno, dal lunedì al venerdì, su appuntamento.