Metà camperisti lasciati fuori, «Ma l’area sarà raddoppiata»

Il sindaco di Bobbio Roberto Pasquali, in consiglio comunale, ha annunciato il via ai lavori a settembre nell’area camper, letteralmente presa d’assalto a Pasqua dai turisti. «Metà sono rimasti fuori, per forza. Ma ora sarà più bella e più ampia, alla faccia di chi ci vuole male e di chi vuol distruggere Bobbio», ha detto il primo cittadino riferendosi alla lunga trattativa su parte dell’area considerata esondabile, che sarà evitata dunque nell’ampliamento.

L’area, inaugurata nel 2015, era stata infatti sommersa da acqua, fango, ghiaia pochi mesi più tardi, nella drammatica alluvione di quello stesso anno: in questi dieci anni, per correre ai ripari, è stato realizzato un sistema di pali specifico a protezione del lido e 150mila euro sono stati garantiti dalla Regione per la difesa spondale. La sbarra inoltre in caso di allerta meteo arancione o rossa non dovrebbe neppure alzarsi, impedendo così il rischio, come spiegato la scorsa estate in consiglio comunale.