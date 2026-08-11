«Nel lago Brugneto acqua inutilizzata e il Trebbia muore»

«Il lago del Brugneto? È pieno al 63%, più della metà. E, a conti fatti, alla fine della stagione irrigua resteranno 6 milioni di metri cubi d’acqua inutilizzati. Non sarebbe meglio rilasciarli invece di vedere sparire il fiume Trebbia? Che fine ha fatto il “sistema Piacenza”?». Il comitato Difesa Valtrebbia, accordi sul Brugneto a parte, continua a far notare le pessime condizioni del Trebbia, che peggiorano di giorno in giorno per la carenza d’acqua, sostenendo che una soluzione ci sarebbe, attuabile da subito.

Prima c’è da fare un po’ di conti.