«Nessun bosco a Case Leoni, aiutateci a sbloccare l’area»

La legge urbanistica contro il consumo di suolo “taglia” lo sviluppo di nuove lottizzazioni. E allora il Comune di Rivergaro è pronto a difendere le ultime, piccole aree di espansione «con le unghie e con i denti»: così, l’assessore comunale all’urbanistica Marco Sala ha chiarito la volontà dell’amministrazione sul nuovo Piano urbanistico generale, recentemente assunto dalla giunta. Il documento è stato presentato pubblicamente in biblioteca dall’architetto estensore Alex Massari, assieme allo stesso Sala e alla responsabile dell’ufficio tecnico Elena Scherma.

A far discutere è il perimetro del cosiddetto “territorio urbanizzato”, in base al quale Rivergaro d’ora in poi non potrà consumare più di 12 ettari di territorio per l’edilizia residenziale. E si tenta di salvare al massimo le aree previste dalla pianificazione precedente, sulla quale il Comune dovrà scontrarsi con Regione e Provincia in sede di Comitato d’area vasta. Un caso su tutti è la località Case Leoni.