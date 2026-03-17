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«Nessun bosco a Case Leoni, aiutateci a sbloccare l’area»

Alla presentazione del Piano Urbanistico generale di Rivergaro il Comune coinvolge i cittadini per salvare l’area edificabile

Cristian Brusamonti
|50 minuti fa
Sala, Scherma e Massari alla presentazione del Pug - foto Brusamonti
Sala, Scherma e Massari alla presentazione del Pug - foto Brusamonti
1 MIN DI LETTURA
La legge urbanistica contro il consumo di suolo “taglia” lo sviluppo di nuove lottizzazioni. E allora il Comune di Rivergaro è pronto a difendere le ultime, piccole aree di espansione «con le unghie e con i denti»: così, l’assessore comunale all’urbanistica Marco Sala ha chiarito la volontà dell’amministrazione sul nuovo Piano urbanistico generale, recentemente assunto dalla giunta. Il documento è stato presentato pubblicamente in biblioteca dall’architetto estensore Alex Massari, assieme allo stesso Sala e alla responsabile dell’ufficio tecnico Elena Scherma.
A far discutere è il perimetro del cosiddetto “territorio urbanizzato”, in base al quale Rivergaro d’ora in poi non potrà consumare più di 12 ettari di territorio per l’edilizia residenziale. E si tenta di salvare al massimo le aree previste dalla pianificazione precedente, sulla quale il Comune dovrà scontrarsi con Regione e Provincia in sede di Comitato d’area vasta. Un caso su tutti è la località Case Leoni.
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