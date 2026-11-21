Aveva la patente scaduta da vent'anni, ma l'aveva contraffatta e presentata a una ditta di autotrasporti per ottenere un lavoro. E' stato scoperto dalla polizia locale di Rottofreno a San Nicolò, al termine di una complessa attività d'indagine partita da un normale controllo stradale nei confronti del conducente di un autocarro adibito alla consegna merci.

Fermato dagli agenti, l'uomo, di origini straniere, non aveva esibito il documento di guida, restando sul vago e accennando a un generico ritiro pregresso; gli immediati accertamenti avevano però fatto emergere la revoca della patente, portando a una prima sanzione amministrativa per guida con patente revocata e al fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.

La denuncia da parte del titolare

Poco dopo, il titolare dell'impresa di autotrasporti per cui il conducente lavorava in prova si era presentato presso gli uffici del Comando per sporgere denuncia, segnalando di essere stato raggirato ai fini dell'assunzione mediante l'invio di documenti contraffatti.

Comportamento recidivo

Su delega della Procura della Repubblica di Piacenza, gli agenti hanno approfondito la posizione dell'uomo — già gravato da numerosi precedenti, tra cui diversi specifici — accertando tramite le banche dati e la Motorizzazione di Genova che la patente trasmessa al datore di lavoro era stata alterata e risultava in realtà revocata da quasi vent'anni. Le ulteriori verifiche hanno inoltre fatto emergere la recidiva nel biennio, portando al deferimento all'Autorità Giudiziaria per truffa contrattuale, falso documentale e reiterazione nella guida senza patente.