Per il centro prelievi Gossolengo punta sul volontariato
Il Comune cerca un nuovo gestore per i prossimi 4 anni. Il sindaco: «Il servizio non chiuderà, pronti a rivolgerci ancora ai privati»
Cristian Brusamonti
|1 ora fa
Il centro prelievi di Gossolengo
Dopo due anni, il Comune di Gossolengo è di nuovo in cerca di un gestore del suo centro prelievi: nei giorni scorsi è uscito il bando per la nuova convenzione - scaricabile dal sito internet comunale - aperto agli enti del terzo settore. Dopo la recente gestione targata Inacqua in scadenza tra poco più di un mese, adesso l’amministrazione spera che la gestione passi da un soggetto privato al volontariato puro.
Chi si aggiudicherà il servizio di prelievo ematico potrà gestirlo dal 1 gennaio 2027 al 31 dicembre 2030, sempre all’interno degli spazi del centro civico di via XXV Aprile. Il tema della gestione del punto prelievi era stato al centro di polemiche della minoranza quando, alcuni anni fa, la manifestazione di interesse per il servizio (in precedenza gestito da Croce Bianca) era andata deserta.
La stessa Croce Bianca aveva fatto sapere di non essere interessata e quindi il Comune, per non perdere il servizio, si era affidato al centro medico Inacqua di Piacenza. Adesso, è tempo di una nuova convenzione. «Il centro prelievi non chiuderà, è un servizio troppo importante per il paese» rassicura il sindaco Andrea Balestrieri. «Pensiamo ad un servizio in continuità con quello attuale favorendo quelle realtà interessate ad ampliare il servizio o ad agevolare l’utenza, a partire dai giorni di apertura».
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