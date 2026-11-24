Quanto pesa una delibera comunale sul futuro delle prossime generazioni? Quali scelte amministrative possono impoverire o accrescere le prospettive dei giovani? A Sarmato, a misurare concretamente questi valori arriva la Valutazione di impatto generazionale (Vig), un nuovissimo strumento - adottato finora soltanto dai grandi comuni - che sarà introdotto anche nel paese a partire dal 2027.

Ad annunciarlo è stata la sindaca di Sarmato Claudia Ferrari in occasione della nuova elezione del consiglio comunale dei ragazzi: nei giorni scorsi, Manuel Di Stefano ha lasciato la fascia tricolore a Matilde Zoni, che frequenta la terza media. Sarà lei, con una giunta per la prima volta tutta al femminile, a guidare il consesso dei ragazzi per tutto il 2027.

Le elezioni sono avvenute nei giorni scorsi in municipio dove i consiglieri della lista vincitrice hanno eletto la loro sindaca dei ragazzi, prima donna dopo i baby consessi degli scorsi anni tutti a guida maschile.