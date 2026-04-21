Riaffiora una strada romana, potrebbe essere la Postumia

Potrebbe trattarsi di un tratto di via Postumia, una delle grandi strade consolari del tempo dei romani: è questa l’ipotesi più suggestiva, ma ancora da accertare, che viene fatta dopo un recente ritrovamento archeologico a sud della Statale 10 (oggi denominata via Emilia) tra San Nicolò e Rottofreno. Un tracciato che doveva essere importante, costruito in età romana e rifatto nel medioevo, già noto in modo frammentario, è infatti tornato alla luce in maniera ben più consistente: si tratta di un tratto di 68 metri, sorprendentemente conservato e leggibile nella sua struttura.

Alessandra Francesconi, funzionaria della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio responsabile per l’area a ovest di Piacenza, spiega che il ritrovamento è avvenuto durante i lavori in corso per la costruzione dell’acquedotto intercomunale della Valtidone, avviati lo scorso gennaio da Ireti.