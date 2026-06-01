Rintracciato e accompagnato a casa il 69enne scomparso

È stato ritrovato nella serata di lunedì 2 giugno, lungo la strada della Vaghinarda a Calendasco, il 69enne Fabrizio Meles, che si era allontanato dalla sua abitazione di Calendasco nella serata di sabato senza fare ritorno a casa. L’uomo, una persona fragile e con problemi di salute, è stato ritrovato sano e salvo dopo due giorni di ricerche ininterrotte. Dalle prime informazioni raccolte prima di andare in stampa, l’uomo sarebbe stato trovato sporco di terra e affamato mentre percorreva a piedi la stradina di campagna nell’oscurità, ma sarebbe fortunatamente in buone condizioni fisiche. Quindi è stato subito riportato nella sua abitazione di Calendasco dove il personale del 118 ha provveduto ad una sua valutazione sanitaria.

La buona notizia è arrivata ieri sera poco prima delle 23 quando la presenza di Meles è stata segnalata - pare - da una persona di passaggio. Proprio lì, oggi si sarebbero concentrate le ricerche in caso di mancato ritrovamento: le attività delle squadre cinofile, infatti, avevano indicato proprio quella come la zona più probabile nella quale poteva essersi allontanato, in base alle tracce fiutate. Per fortuna, il 69enne si è risparmiato una nuova notte da passare all’aperto.

Il ritrovamento è arrivato dopo una giornata febbrile di ricerche, con un importante dispiegamento di forze: dopo il lavoro dei carabinieri e dei vigili del fuoco nella giornata di domenica, ieri erano arrivati i rinforzi delle squadre cinofile e degli uomini della protezione civile.

Su coordinamento della Prefettura, era stato allestito il campo base delle ricerche all’ex scuola di Cotrebbia Nuova. Da lì erano partite sei unità cinofile del gruppo Search and Rescue K9 “Tana Jeannette” oltre al gruppo di protezione civile di Calendasco con gli uomini del Coordinamento Provinciale e singoli amministratori comunali, come il sindaco Filippo Zangrandi, la vice Federica Borghi e la consigliera Giulia Malchiodi. Il 69enne era stato avvistato per l’ultima volta alle 2 di notte in località Molino Frati mentre si dirigeva a piedi in direzione di San Nicolò. Non avendo con sé denaro, documenti o cellulare, la localizzazione è stata molto complessa, tanto che era stato richiesto un sorvolo dell’elicottero dei vigili del fuoco da Cecina e l’uso di droni della protezione civile. Ieri sera, finalmente, la notizia che tutti aspettavano.