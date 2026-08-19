Rivergaro, piscina collaudata e riempita: «Dopo anni finalmente è nostra»
Il sindaco resta però cautelativo, dopo battaglie, ritardi e recenti furti: «Sarò felice solo il giorno dell’inaugurazione»
Elisa Malacalza
|2 ore fa
- © Libertà/Pietro Zangrandi
La piscina coperta di Rivergaro è pronta. Da un pezzo. C’è anche già l’acqua nella vasca e l’impianto è stato finalmente collaudato. Quindi, il ventennale patto tra società River Residence (che in cambio ha avuto la possibilità di costruire nella zona tra via del Pereto e via Mezzadri) e Comune va ora rispettato: e il primo effetto è che, come messo nero su bianco dalla delibera di giunta in via San Rocco, la piscina coperta, l’unica in tutta la Valtrebbia, diventerà comunale.
Sindaco Andrea Gatti, è tutto pronto? A dicembre risultavano ancora 40mila euro di opere da terminare.
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