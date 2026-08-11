Romano e Gigliola, da 60 anni a Marsaglia: «Qui funghi, trote, briscola, bocce. E amici»

Si sono divertiti e, arrivati a 90 anni lui e 89 anni lei, si divertono ancora, insieme. Che invidia.«Digli di quella volta in cui mi sono travestito per fare uno scherzo mentre da Marsaglia andavate in trenta in pullman al mare...», dice Romano Saltarelli alla moglie Gigliola Rossetti. Si guardano, complici, come quella sera di tanti anni fa in cui si sono conosciuti al luna park a Piacenza: scoppiano a ridere.

La loro villeggiatura a Marsaglia inizia con la tenda: «Siamo stati i primi campeggiatori, da Sbaraglia-Baravelli». Si sono trovati bene, «benissimo». E quindi poi nel 1964 hanno preso una casa in affitto: due mesi in estate, poi tutti i fine settimana e anche le feste, in inverno, primavera, estate e autunno. «Mia figlia Sandra infatti ha imparato a sciare al Penice», dice Romano. A 15 anni con la parrocchia di San Giovanni era venuto in vacanza nei pressi della diga di Boschi: lui, come il suo papà, già pescava. «Ho mantenuto cuoco, cuoca e parroco», dice orgoglioso.