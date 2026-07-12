Divorate dalle fiamme 10mila rotoballe, pompieri al lavoro per tutta la notte

Alle 23 di sabato 11 luglio, le fiamme non erano ancora del tutto soffocate, nonostante uno spiegamento di uomini e mezzi che, dalle 17 del pomeriggio, è stata impegnata in un’operazione titanica. Diecimila circa le rotoballe di paglia divorate da un rogo divampato a Gragnanino in una grande azienda agricola ma che non ha fortunatamente messo in pericolo persone e nemmeno il corposo allevamento bovino dell’azienda.

In serata, il vento ha spinto un forte odore di paglia bruciata nell’aria della città e dei paesi limitrofi. Sulle cause dello spaventoso rogo, ovviamente non ci sono certezze, come sempre l’ipotesi dell’autocombustione è quella, al momento, più accreditata. Per i vigili del fuoco è stata una serata, ma anche una notte, di lavoro incessante.