Rottofreno pronto a tutti i rischi, anche legati alla diga di Boschi
Un manuale: non scendere in garage se un fiume esonda. Presto un’assemblea per “alfabetizzare” i cittadini
Angela Zeppi
|1 ora fa
Il nuovo piano di protezione civile illustrato al consiglio comunale di Rottofreno
Un territorio stretto tra tre fiumi - Po, Trebbia e Tidone - richiede una strategia di difesa millimetrica. Il consiglio comunale di Rottofreno ha approvato all’unanimità il nuovo Piano di protezione civile, un documento strategico che aggiorna le procedure d’emergenza dopo l’uscita del Comune dall’Unione Bassa Valtrebbia. Il piano, illustrato dal redattore tecnico Paolo Mancioppi e dal comandante della polizia locale Manuel Martini, vuole segnare un cambio di passo nella gestione delle criticità ambientali e sanitarie.
Gli articoli più letti della settimana
1.
Viaggio tra gli espropriati della Statale 45 «Per un metro di asfalto una vita stravolta»
2.
Lulù, cucciola con soffio al cuore cerca famiglia: «Non può crescere in canile»
3.
Piacenza, i bunker e la guerra dei droni. «Tornano di moda i rifugi di 80 anni fa»
4.
Autovelox non localizzato in precedenza nulla la multa per passaggio con il rosso