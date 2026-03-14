Rottofreno pronto a tutti i rischi, anche legati alla diga di Boschi

Un territorio stretto tra tre fiumi - Po, Trebbia e Tidone - richiede una strategia di difesa millimetrica. Il consiglio comunale di Rottofreno ha approvato all’unanimità il nuovo Piano di protezione civile, un documento strategico che aggiorna le procedure d’emergenza dopo l’uscita del Comune dall’Unione Bassa Valtrebbia. Il piano, illustrato dal redattore tecnico Paolo Mancioppi e dal comandante della polizia locale Manuel Martini, vuole segnare un cambio di passo nella gestione delle criticità ambientali e sanitarie.