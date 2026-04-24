Rottofreno, senso unico alternato sulla via Emilia da lunedì 27

Il Comune di Rottofreno rende noto che nell’ambito dei lavori per la realizzazione del nuovo acquedotto intercomunale della Valtidone, a partire da lunedì 27 aprile e fino al 16 maggio, la viabilità sulla Via Emilia Strada - Statale 10, subirà significative variazioni. Il tratto interessato dai lavori è quello compreso tra Rottofreno e S. Nicolò, più precisamente in prossimità dell’intersezione stradale con la Strada Provinciale n. 13 per Santimento e Calendasco. L'intervento di Ireti, dal valore di oltre 4,5 milioni di euro, raddoppierà la linea idrica garantendo la continuità del servizio in tutta la zona.

Ecco le indicazioni sulla viabilità.

Senso unico alternato lungo Via Emilia, Strada Statale 10 Padana Inferiore: Il cantiere comporterà il restringimento della carreggiata sulla S.S.10, regolato da semaforo o personale sul posto; sono prevedibili code e rallentamenti.

Viabilità alternativa per chi proviene da Castel San Giovanni in direzione San Nicolò e Piacenza: Si consiglia il transito lungo la Strada Statale 412 in direzione Borgonovo Val Tidone, dopodiché utilizzare la Strada Provinciale 37 fino al Ponte Paladini. Sarà possibile utilizzare comunque la Via Emilia, Strada Statale 10 – Padana Inferiore, percorrendo il tratto a senso unico alternato il cui traffico, certamente, subirà rallentamenti.

Viabilità alternativa per chi proviene da Piacenza e San Nicolò in direzione Castel San Giovanni: Si consiglia il transito lungo la tangenziale sud di Piacenza, percorrere il Ponte Paladini e poi proseguire per Borgonovo Val Tidone. Sarà possibile utilizzare comunque la Via Emilia, Strada Statale 10 – Padana Inferiore percorrendo il tratto a senso unico alternato il cui traffico, certamente, subirà rallentamenti.

Limitazioni mezzi pesanti: È istituito il divieto di transito per i camion sopra i 75 quintali in via Case Nuove. Inoltre, via Belvedere (SP13) e le direttrici interne verso Centora sono soggette a sensi unici e restrizioni non adatte al traffico pesante.