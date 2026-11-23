È tornato a Bobbio per la festa di san Colombano monsignor Luciano Monari, già vescovo della diocesi per dodici anni, fino al 2007. Nell’abbazia del santo fondatore ha celebrato la messa insieme al vescovo Adriano Cevolotto, davanti alle autorità e ai fedeli, tra cui l’ambasciatrice irlandese Elizabeth McCollough e i rappresentanti delle comunità colombaniane.

Nell’omelia Monari ha richiamato l’instancabile pellegrinaggio del monaco irlandese attraverso l’Europa e il bisogno di tenere aperto lo sguardo sulla trascendenza. «Ci aiuterà l’intelligenza artificiale?», si è chiesto, indicando nella memoria di santi come Colombano e Benedetto un aiuto a trovare equilibrio tra la vita nel mondo e «l’orizzonte infinito». Senza questo orizzonte, ha ammonito, rischiano di prevalere gli idoli del denaro, del potere e delle ideologie.

Come da tradizione, la festa è stata accompagnata dalla benedizione del pane di san Colombano, distribuito ai fedeli all’uscita dall’abbazia. Quest’anno ne sono stati preparati 140 chili, grazie al lavoro del panettiere Tino Bergamini, di David Bocca con il figlio Cesare, di Maurizio Alpegiani e di Farina, detto «Merendino». Il pane, modellato nella forma del santo, è stato dedicato alla memoria di don Egidio Montemartini, che 42 anni fa ideò l’iniziativa e della cui morte ricorre il trentesimo anniversario. Un gesto che continua a unire la comunità.

L'omelia pronunciata da monsignor Monari nell'abbazia

Facciamo memoria di san Colombano e con lui del monachesimo irlandese, dell’importanza che esso ha avuto nella storia della chiesa. Desideriamo custodire nella nostra memoria di fede qualcosa delle testimonianze che questo santo, insieme ai suoi fratelli, ci hanno lasciato.

Il fatto che la Provvidenza abbia concluso la vita di Colombano qui a Bobbio ci dà una particolare responsabilità: dobbiamo custodirne la memoria non solo per noi, ma per la Chiesa intera.

Proprio pensando a questi monaci abbiamo ascoltato come prima lettura la vocazione di Abramo: «Vattene dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò... Allora Abram partì come gli aveva detto il Signore.» Lascia una terra per un’altra terra; quale? Non lo sa; cammina attraversando il deserto di Siria per arrivare, oltre il Giordano, nella terra di Canaan. È questa? Sembra di sì; o no? Perché questa terra è già abitata, l’occupano i Cananei. Abramo l’attraversa da Betel a Bersheva, ma come un nomade. Si ferma in un luogo per un po’, vi fa fortuna, ma poi deve ripartire e camminare ancora: verso l’Egitto... L’Egitto? Che cosa ha a che fare con la terra promessa? eppure proprio lì lo porta la chiamata di Dio; poi dovrà uscire da lì e salire attraverso il Negev tra Cananei e Perizziti. Guarda la verde, ferace vallata del Giordano, ma sceglie di lasciarla generosamente a suo nipote e lui parte ancora, di nuovo; è inquieto? insoddisfatto? No; semplicemente non è lì che può trovare un ubi consistam; non è lì che voleva portarlo Dio quando gli ha detto: Va’ nella terra che io ti mostrerò...

La lettera agli Ebrei spiegherà l’enigma: la vera terra di Dio è Dio stesso, Dio solo. La terra di Canaan è dono di Dio, ma Dio solo è il donatore: bisogna accontentarsi del dono o desiderare il donatore? La terra è bella, ma è una terra del mondo: è terra di fecondità ma anche di carestie; è terra di riposo e di fatiche; terra di paci e di guerre. In quanto terra di fecondità, di riposo e di pace è immagine della terra di Dio; in quanto terra di carestie, di fatiche e di guerre, dice l’incompletezza del mondo mondano. In quanto tale vi si può certo camminare sopra, ma per andare oltre.

Così si capisce il monachesimo irlandese. Colombano ha visto buona parte dell’Europa; l’ha camminata giorno dopo giorno per tutti i giorni della sua vita; con qualche sosta per respirare, dissodare il terreno, nutrirsi dei doni della terra di Dio, fondare anche un monastero, ma per poi ripartire: non è qui, bisogna rimettersi in viaggio. La terra c’è, è là, all’orizzonte; non ci siamo ancora. E quando mai saremo all’orizzonte? Mai, su questa terra; e allora? Sempre nomadi? sempre stranieri e pellegrini? Che vita è questa?

Capiamo san Gallo: dopo tanto pellegrinare finalmente un momento di riposo vicino al lago di Costanza. Basta; ho camminato abbastanza: hic manebimus optime. Noi lo capiamo; Colombano non l’ha capito; o forse l’ha capito fin troppo bene, ma non l’ha accettato: il lago di Costanza è mondo mentre lui è alla ricerca di Dio. Non è qui; non è ancora la nostra terra; il donatore è all’orizzonte, visibile ma ancora lontano. E Colombano, il più vecchio dei due, riprende la strada.

Naturalmente il termine ‘strada’ è un eufemismo: nemmeno il termine ‘sentiero’ va proprio bene: sentiero in potenza, se riesci ad aprirti in qualche modo il passaggio. Camminare in queste condizioni è una fatica immane. Servono i fiumi, preziose vie di comunicazione che le acque si sono aperte con la loro forza e che l’uomo può sfruttare col suo ingegno (e con rischio). Colombano attraversa le Alpi, scende in Italia in mezzo ai Longobardi. Teodolinda, regina, lo protegge e gli assegna un territorio ampio in cui porre la sede, lui e i suoi compagni. Bobbio nasce lì, dal lavoro dei monaci di Colombano. Colombano vi arriva nel 612; vi muore nel 614.

Quanto tempo vi sarebbe rimasto se fosse vissuto ancora? No; Bobbio è stata l’ultima tappa. Qui l’orizzonte si è improvvisamente avvicinato e nell’orizzonte il Dio cercato, amato, obbedito, atteso. Il corpo è qui, s’intende il corpo mondano. Ci sarà un corpo glorioso di Colombano, trasfigurato da Cristo, un corpo che non ha più da camminare, che non invecchia col tempo, che porta la forma misteriosa del corpo di Cristo. «Ho detto a Dio: sei Tu il mio Signore, senza di Te non ho alcun bene... Il Signore è la mia eredità e il mio calice.... Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra.»

Il pellegrinaggio è finito, meglio è compiuto: abbiamo sperimentato i doni, poi ce ne siamo staccati; così i doni, uno dopo l’altro, ci hanno condotto al donatore. Qui, finalmente abbiamo trovato il sabato di riposo che è stato creato e preparato per i figli di Dio.

Nella storia del monachesimo occidentale la figura di san Colombano sta accanto a quella di san Benedetto. Non potrebbero essere più diversi. Benedetto ha inventato la stabilitas loci: entri in un monastero e sai che lì morrai. Lì c’è il tuo mondo; lì c’è la liturgia e nella liturgia il tuo Dio: cosa potresti trovare da altre parti? Quién a Dios tiene nada le falta, insegnerà Teresa di Gesù: a chi ha Dio non manca nulla; da qui la stabilitas loci. Colombano, da parte sua, ha praticato la instabilitas loci: perché quale luogo sulla terra potrà mai soddisfare un cuore cercatore di Dio? «La nostra patria è nei cieli e di là aspettiamo il Signore nostro Gesù Cristo il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso in virtù del potere che ha di sottomettere a sé tutte le cose.» La regola di Benedetto, a giudizio degli specialisti, brilla per la sua umanità, la sua attenzione alla misura concreta delle persone; la regola di san Colombano sembra brillare per la sua disumanità a motivo della durezza delle prescrizioni e della pesantezza delle penitenze. Chi dei due aveva ragione? Evidentemente entrambi: viviamo sulla terra e dobbiamo accettare il limite della nostra condizione; ma viviamo per il cielo e dobbiamo sempre trascendere gli ordinamenti mondani: Benedetto e Colombano sono la dimostrazione palese di quale creatività possa avere la fede cristiana nel momento in cui s’incarna in uno stile concreto di vita nel mondo; e dimostrazione, nello stesso tempo, che qualunque tipo di equilibrio raggiunto non può mai presentarsi come completo, definitivo.

Oggi, evidentemente, abbiamo bisogno di inventare forme nuove di vita cristiana. Cambiamento di epoca, ricordava papa Francesco; la crisi è evidente e ha le sue radici nel mutamento culturale, il passaggio da una cultura di tipo classico-normativo a una cultura di tipo empirico-sperimentale. Padre Ciccone poteva dedurre tutta l’etica della vita dal sacrosanto principio che la vita umana è sacra. Oggi, prima di arrivare a una qualche conclusione, siamo costretti a mettere insieme i dati della biologia e della psicologia, della sociologia e della politica, tutto ciò che riguarda l’uomo per arrivare a cogliere il bene concreto possibile nelle diverse situazioni: una fatica immane che nessuna mente umana, nemmeno quella immensa di Tommaso, sarebbe in grado di sopportare da sola.

Ci aiuterà l’Intelligenza Artificiale? Speriamo. Stranamente ci può aiutare la memoria dei santi, di san Colombano o di san Benedetto. Non perché abbiano la risposta a problemi che non hanno mai conosciuto, ma perché ci sollecitano a mantenere un corretto equilibrio: stare nel mondo ma avendo davanti agli occhi l’orizzonte dell’infinito. Non possiamo abbandonare il mondo – sarebbe diserzione, e per di più illusoria; ma non possiamo nemmeno diventare mondani – sarebbe tradimento della fede, di Dio.

Dobbiamo assumerci la fatica di incarnare il contenuto della fede, di aprire e tenere aperto il mondo alla dimensione della trascendenza. Se l’orizzonte della trascendenza scompare il mondo diventa pieno di idoli e gli idoli sono schiavizzanti: è idolo il denaro (già il vangelo lo sapeva bene), lo è il potere politico (vedi il libro dell’Apocalisse), lo sono le logiche ideologiche che, cieche davanti alla realtà, sacrificano gli uomini concreti a immagini astratte di giustizia e di progresso. I santi sono un antidoto; lo sono anche, e forse soprattutto, i santi come Colombano che sanno coltivare la terra cercando Dio e sanno trovare Dio nel quotidiano di una regola.

La nostra cultura – sto parlando della cultura del nostro occidente – è probabilmente la prima cultura della storia che cerca di costruirsi escludendo Dio – il trascendente – dalla sua considerazione; lo riserva al privato. Funzionerà? Dagli inizi non sembra che se la cavi molto bene: gli idoli si sprecano e soprattutto il quotidiano diventa banale a un livello insopportabile.

Sollevare lo sguardo all’orizzonte trascendente è certamente utile per dare senso alla fatica di vivere che rimane anche con gli strumenti molteplici ed efficacissimi di cui possiamo disporre; forse è assolutamente necessario per combattere efficacemente il male. Altrimenti siamo costretti a servirci di sempre nuove leggi, della polizia, dei codici, dei tribunali, delle prigioni; troppo poco per una giustizia che umanamente soddisfacente.

Non si vive bene così. Per questo continuiamo a guardare Colombano, a temere la sua severità, a invidiare la sua fede, a sperare che Dio continui a illuminare e rafforzare la nostra azione. Terminiamo allora con la recita del salmo 90, preghiera di Mosè, uomo di Dio:

«Sia su di noi la bontà del Signore nostro Dio, / rafforza per noi l’opera delle nostre mani / l’opera delle nostre mani rafforza.»