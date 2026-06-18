San Nicolò, fuoristrada si incastra al passaggio a livello: bloccata la linea ferroviaria

Momenti di apprensione, giovedì 18 giugno, intorno alle ore 17, al passaggio a livello all'altezza del "Gigante" a San Nicolò, nel territorio comunale di Rottofreno.

Un fuoristrada condotto da un anziano, per cause ancora in corso di accertamento, è rimasto incastrato contro la struttura, finendo per occupare la sede ferroviaria.

A causa della posizione del mezzo, è scattato immediatamente il protocollo di sicurezza che ha imposto il blocco temporaneo del traffico dei treni sulla linea per evitare qualsiasi rischio di collisione.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Rottofreno per la gestione della viabilità stradale e i Carabinieri della stazione di San Nicolò per effettuare i rilievi di rito e coordinare le operazioni di sicurezza.



Il veicolo è stato successivamente rimosso dai binari grazie all'intervento del personale dell'Autosoccorso Caniglia, permettendo la graduale ripresa della normale circolazione ferroviaria dopo la rimozione dei pericoli. L'episodio ha riportato alla ribalta la questione della sicurezza del passaggio a livello di San Nicolò, già finito sotto i riflettori per fatti analoghi.