Non sembrano esserci particolari disagi per i pazienti alle prese con la riorganizzazione dell’assistenza medica nel territorio di Rottofreno. È un processo lungo, per i medici di medicina generale di San Nicolò, la trasformazione della loro Aggregazione funzionale territoriale (Aft) in équipe operante nella Casa della comunità di via Alicata. Il nuovo assetto prevede il rispetto di parametri che comprendono la copertura oraria, l’assistenza ai pazienti dei colleghi assenti, i servizi di segreteria e infermieristici. Un obiettivo che i medici vorrebbero raggiungere senza abbandonare completamente i paesi circostanti.

Di fatto il nucleo è già operativo. Senza grandi scossoni è avvenuta la chiusura di due ambulatori a Calendasco e di uno a Rottofreno.