San Salvatore, iniziati i lavori sul ponte: chiusura per tre notti

Sono iniziati nella mattinata di giovedì 25 giugno i lavori al ponte di San Salvatore, propedeutici alla nuova fase del piano di manutenzione straordinaria disegnato da Anas sull’opera. Per consentire la sostituzione di una parte dell’impalcato, la decostruzione della trave di bordo e il varo della nuova struttura in acciaio, il tratto tra il km 75,815 e il km 93,800 viene chiuso al traffico per tre notti con una segnalazione apposita.

Al fine di ridurre i disagi, le interdizioni totali saranno limitate alla fascia notturna, dalle 22 alle 6, nelle notti del 29 e 30 giugno e 1° luglio. Il transito sarà garantito ai soli mezzi di soccorso.

Nel fine settimana del 27 e 28 giugno e dalla mattina di mercoledì 1° luglio la circolazione riprenderà regolata da senso unico alternato.

I percorsi alternativi per Bobbio e Ottone devieranno su SS461, SP69, SP89, SP186 e SP24. Attenzione però ai mezzi pesanti oltre le 3,5 tonnellate: per loro vige il divieto sul ponte di Feligara (PV) lungo la SP186. Il piano è stato condiviso e approvato dal tavolo istituzionale coordinato dalla Prefettura di Piacenza.