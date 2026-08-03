Moto fuori strada, due persone sbalzate finiscono a terra
Sulla statale 45 all'altezza di località Cavarelli nel territorio di Perino
Redazione Online
|4 ore fa
Incidente stradale, nel primo pomeriggio di lunedì 3 agosto, sulla statale 45 all'altezza di località Cavarelli nel territorio di Perino. Una moto è finita fuori strada e le due persone a bordo sono state sbalzate a terra, riportando varie ferite. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e l'eliambulanza.
Il tratto di statale è rimasto chiuso durante le operazioni di soccorso.
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