Scivola vicino a casa a 95 anni, grave dopo le complicate operazioni di soccorso

È stato un intervento delicato e complesso quello portato a termine nella tarda mattinata di domenica 10 agosto nella località di Tradoni di Travo, dove un uomo di 95 anni ha riportato ferite gravissime a seguito di una caduta accidentale.

L'anziano, che stava camminando nei pressi della propria abitazione, è scivolato in una zona impervia riportando un forte trauma cranico commotivo e una copiosa perdita di sangue. Quando i soccorsi sono arrivati, era incosciente. A lanciare l'allarme è stata una vicina, che ha notato l'uomo riverso a terra e ha immediatamente chiamato il 118.

Vista la natura del terreno, è stato necessario l'intervento di un'ambulanza 4×4 della Pubblica Assistenza Valtrebbia di Travo, che ha raggiunto il ferito e ha prestato i primi soccorsi in attesa dell'elicottero del 118 decollato da Parma. Dopo le prime cure sul posto, il 95enne è stato trasportato in volo all'Ospedale Maggiore, dove è stato ricoverato in condizioni critiche. Sul posto anche i carabinieri della stazione locale, che hanno effettuato i rilievi per accertare la dinamica dell'accaduto.

Le prime ricostruzioni escludono il coinvolgimento di terzi, confermando l'ipotesi di un incidente domestico. Le condizioni del paziente restano gravissime: è ancora incosciente e sotto costante monitoraggio da parte del personale sanitario del reparto di rianimazione.