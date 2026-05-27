Scontro con un'auto, centauro sbalzato dalla moto: è grave

Un motociclista è rimasto seriamente ferito nella mattinata di mercoledì 27 maggio sulla statale 45 in località Molinazzo nel territorio del comune di Rivergaro, in seguito allo scontro con un'auto. L'uomo è stato sbalzato dalla moto, ma nonostante le gravi ferite è rimasto cosciente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e l'eliambulanza che lo ha trasportato all'ospedale di Parma. Presente anche la polizia locale.

Durante le operazioni di soccorso la carreggiata è rimasta chiusa e sulla strada si sono formate lunghe code.