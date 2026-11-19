Grave incidente stradale nel pomeriggio di giovedì 19 novembre lungo la Statale 45, all’altezza di Fabiano di Rivergaro. Intorno alle 15.30, per cause ancora in corso di accertamento, un pick-up Nissan Navara e una Dacia Sandero si sono scontrati frontalmente.

Il bilancio è di quattro feriti, uno dei quali in gravi condizioni. Si tratta di un piacentino di 46 anni, trasportato in codice rosso con l’eliambulanza all’ospedale Maggiore di Parma, dove è stato ricoverato in Rianimazione.

Nello schianto sono rimaste ferite altre tre persone, fortunatamente in modo lieve: un ragazzo di 14 anni e due uomini di 43 e 47 anni, tutti accompagnati al pronto soccorso di Piacenza.

L'eliambulanza atterrata a Rivergaro, in un campo nei pressi di via del Pereto

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, l’elisoccorso e i vigili del fuoco, oltre ai carabinieri di Agazzano, ai quali sono affidati i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.