Scontro frontale a Fabiano, un ferito grave
Schianto tra un pick-up e un’auto sulla Statale 45: 46enne trasportato in elicottero a Parma, altre tre persone ferite lievemente
Ermanno Mariani
|1 ora fa
I due veicoli dopo l'incidente
Grave incidente stradale nel pomeriggio di giovedì 19 novembre lungo la Statale 45, all’altezza di Fabiano di Rivergaro. Intorno alle 15.30, per cause ancora in corso di accertamento, un pick-up Nissan Navara e una Dacia Sandero si sono scontrati frontalmente.
Il bilancio è di quattro feriti, uno dei quali in gravi condizioni. Si tratta di un piacentino di 46 anni, trasportato in codice rosso con l’eliambulanza all’ospedale Maggiore di Parma, dove è stato ricoverato in Rianimazione.
Nello schianto sono rimaste ferite altre tre persone, fortunatamente in modo lieve: un ragazzo di 14 anni e due uomini di 43 e 47 anni, tutti accompagnati al pronto soccorso di Piacenza.
Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, l’elisoccorso e i vigili del fuoco, oltre ai carabinieri di Agazzano, ai quali sono affidati i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.
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