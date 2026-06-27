Scontro tra due moto a Marsaglia, due persone ferite

Scontro tra due moto nel primo pomeriggio di sabato 27 giugno a Marsaglia, all'altezza del cimitero. Sul posto sono giunti una ambulanza della Croce rossa di Marsaglia, l'auto infermieristica del 118 da Bobbio, una squadra dei vigili del fuoco da Bobbio (che ha messo in sicurezza i veicoli e coadiuvato i sanitari nei soccorsi) e una ambulanza da Ferriere. Presenti anche i carabinieri di Marsaglia per i rilievi.

Due persone hanno riportato lievi ferite e sono state trasportate all'ospedale di Piacenza.