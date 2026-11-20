Scontro tra una moto e un furgone, verso il mezzogiorno di venerdì 20 novembre, sulla via Emilia dopo il ponte di San Nicolò.

L'uomo sulla due ruote, un 59enne, è stato sbalzato dalla sella ed è finito nella scarpata a lato della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco di Piacenza.

Le operazioni di soccorso sono state rese difficili dalle condizioni del terreno e dalla posizione in cui l'uomo era finito. E' stato poi trasportato all'ospedale di Piacenza. Sul posto anche la polizia locale di Rottofreno.