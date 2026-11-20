Scontro tra un furgone e una moto, 59enne finisce nella scarpata
Le operazioni di soccorso sono state rese difficili dalle condizioni del terreno e dalla posizione in cui l'uomo era caduto
Redazione Online
|2 ore fa
Scontro tra una moto e un furgone, verso il mezzogiorno di venerdì 20 novembre, sulla via Emilia dopo il ponte di San Nicolò.
L'uomo sulla due ruote, un 59enne, è stato sbalzato dalla sella ed è finito nella scarpata a lato della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco di Piacenza.
Le operazioni di soccorso sono state rese difficili dalle condizioni del terreno e dalla posizione in cui l'uomo era finito. E' stato poi trasportato all'ospedale di Piacenza. Sul posto anche la polizia locale di Rottofreno.
Le operazioni di soccorso sono state rese difficili dalle condizioni del terreno e dalla posizione in cui l'uomo era finito. E' stato poi trasportato all'ospedale di Piacenza. Sul posto anche la polizia locale di Rottofreno.
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