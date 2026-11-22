Come si fa a invecchiare bene? All’incontro “Vivere a lungo, vivere bene a patto che”, all’auditorium Philippe Daverio di Bobbio, l’intervento principale di Antonio Manucra, direttore dell’Unità operativa dell’ospedale di Bobbio, in dialogo con il presidente del Lions Club Bobbio Cesare Malacalza e con la past president Renata Draghi, ha cercato di fare chiarezza sugli stili di vita, prima di dare voce anche agli interventi del pubblico.

«Il desiderio dell’uomo è sempre stato quello di rimanere giovane, fin da quando è apparso sulla terra», ha spiegato Manucra. Ricostruendo l’evoluzione del concetto di longevità dalla Mesopotamia e dal mito di Gilgamesh fino all’età contemporanea, l’intervento si è poi spostato sull’analisi dei dati demografici attuali. L’Italia figura oggi tra i paesi con la quota più alta di popolazione anziana al mondo, con la Liguria in testa alla classifica per percentuale di residenti con oltre 86 anni.

A questo fenomeno si affianca il calo del tasso di fecondità: dai cinque figli per donna dell’inizio del Novecento si è passati alla flessione iniziata negli anni Settanta attorno all’1,5, fino a toccare il dato odierno di 1,13. Analizzando le motivazioni del calo demografico, il direttore dell’unità operativa dell’ospedale di Bobbio ha individuato due fattori principali.