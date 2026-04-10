Sezione lattanti al nido, Rottofreno ci prova e avvia un sondaggio

Rottofreno prova a riaprire la sezione lattanti dell’asilo nido “La coccinella” di San Nicolò, dedicata a bimbi dai 3 mesi ai 12 non ancora compiuti. Una quindicina d’anni fa l’allora amministrazione non aveva stanziato i fondi per il costoso servizio. In seguito, l’assessora Graziella Gandolfini tentò di mantenerlo attivo appaltandolo interamente a un gestore. Da un decennio almeno i genitori hanno scelto altre soluzioni. Ma la percezione sta cambiando: è infatti stata bandita una manifestazione d’interesse per capire se le famiglie apprezzerebbero un riavvio.

Gli interessati devono compilare il modulo di manifestazione d’interesse entro il 30 aprile. Il documento è disponibile negli uffici comunali e pubblicato sul sito internet istituzionale e può essere restituito seguendo le informazioni (o via mail o all’ufficio scuola comunale negli orari di apertura al pubblico).