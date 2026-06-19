Si scontra in moto contro un furgone, grave centauro tedesco

Grave incidente stradale a Confiente, nel comune di Cortebrugnatella. Nella tarda mattinata di venerdì 19 giugno una moto si è scontrata con un furgone. Il centauro, un uomo di 53 anni di origini tedesche, ha riportato vari traumi ed è stato trasportato all'ospedale di Parma in eliambulanza. Il conducente del furgone è stato trasportato al Cau per uno stato di shock.