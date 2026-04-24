Sorpresa a Sant’Agata: dopo i primi restauri spunta l’azzurro cielo

Finalmente la Madonna in trono torna a fare capolino tra i tubi innocenti dell’impalcatura e sembra annunciare l’imminente novità anche a Sant’Agata e San Rocco in adorazione: a Rivergaro, nella chiesa maggiore del paese, tra una settimana saranno completamente smontati i ponteggi che, negli scorsi mesi, hanno “impacchettato” tutta la zona absidale per i lavori di restauro. Ma già in questi giorni la parte della cupola è tornata visibile, restituendo colori mai visti a memoria d’uomo, dopo oltre due secoli dalla costruzione dell’edificio.

Il più entusiasta è don Valerio Picchioni, che ci porta a vedere il risultato di circa tre mesi di lavoro, nei quali si sono succeduti restauratori e tinteggiatori.