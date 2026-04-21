Statale 45, giovedì la manifestazione contro gli espropri. Erminia Moia: «Così ci rovinano»
Dopo i primi picchetti, sale la tensione tra gli abitanti che subirebbero l'esproprio per l'ammodernamento della statale 45 nel tratto Rivergaro-Cernusca.
Danilo Di Trani
|1 ora fa
Giovedì 23 aprile, dalle 8.30, è prevista una manifestazione di protesta davanti alla casa di Erminia Moia, novantatreenne invalida al 100%. Con l'esproprio sarebbero estirpati molti degli alberi del suo giardino, che rischierebbe di sparire del tutto: il guardrail verrebbe installato a un metro dalla porta di ingresso della sua abitazione. Per questo la signora Erminia manifesta il suo sconcerto: «Questa casa è il frutto del lavoro di tre generazioni della mia famiglia. In questo modo, ci rovinano. Dovrò entrare in casa mia dalla cantina. L'Anas è prepotente. Non si sa ancora l'esito del ricorso al TAR e loro cominciano già gli espropri. Se faranno così, sarà la mia fine».
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