Prima gli espropri, poi le reti arancioni, l’arrivo dei mezzi d’opera, l’abbattimento di alberi e, ora, le trivelle: cosa sta succedendo in questi ultimi tempi sulla Statale 45? Il dubbio viene a tanti che si imbattono in questi giorni nei mezzi di cantiere lungo il tratto tra Rivergaro e Cernusca, quello che dovrà essere rimesso a nuovo secondo il progetto di Anas. Sono semplicemente partiti i sondaggi del terreno per poter procedere con la progettazione esecutiva: nessun cantiere in corso, quindi, ma un semplice attività propedeutica per poi arrivare all’avvio effettivo della maxi opera.

Il cantiere mobile, come dice la parola stessa, sta percorrendo di volta in volta tutti i chilometri della Statale tra Rivergaro e Cernusca, oggi circondati da una lunga fila di reti arancioni.

Proseguono, intanto, le attività di abbattimento di alberi entro le zone che saranno occupate dal tracciato della nuova Statale o dal cantiere per realizzarlo.

© Libertà/Pietro Zangrandi