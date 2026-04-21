Statale 45, piantati i picchetti. Il progetto Anas va avanti

Puntualissimi, con le loro giacche fosforescenti gialle e arancioni, alle 9 hanno sceso la stradina che collega la Statale 45, a Cernusca di Travo, fino al maneggio “Hole in the wall”. Poi hanno tirato fuori le loro mappe e si sono messi a immaginare, metro dopo metro, dove passerà il nuovo grande viadotto per superare il rio Cernusca e raddrizzare così la Statale 45 collegandola alla rotonda per Quaraglio.

Gli uomini di Anas hanno iniziato ieri, lunedì 20 aprile, proprio dal confine sud in comune di Travo, gli espropri per realizzare la nuova Rivergaro-Cernusca, contestatissimo rimodernamento della Statale: una squadra di tecnici, armati di paletti in legno, hanno fissato definitivamente i confini delle aree che - tra poco - smetteranno di essere private.

In prima fila ci sono i proprietari dei terreni, che contestano gli espropri e chiedono subito di redigere un verbale: all’interno, tutto l’elenco delle incongruenze e di quelli che definiscono «pasticci» indicati sulle mappe.