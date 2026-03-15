Storia dell’arte, ma di casa nostra originale laboratorio al Sant’Orsola
Gli alunni delle medie con Manrico Bissi a Bobbio, in Valtidone, Valdarda e sul Po
Thomas Trenchi
|26 minuti fa
Gli alunni del Sant’Orsola sul ponte Gobbo F. TRENCHI
Alla scoperta delle bellezze piacentine, partendo dal ponte Gobbo di Bobbio. La scuola paritaria Sant’Orsola ha proposto alle classi delle medie un originale laboratorio di storia dell’arte locale, guidato dall’esperto Manrico Bissi di Archistorica. Il percorso ha previsto quattro lezioni sui principali siti e monumenti delle vallate ma non solo, integrate da altrettante uscite sul territorio, per permettere agli studenti di vivere direttamente la storia e l’arte della nostra provincia. La bellezza vicino a casa, quella che a volte si fatica a riconoscere. «L’obiettivo è stato quello di far conoscere e apprezzare le bellezze storiche, artistiche e paesaggistiche del nostro territorio», sottolinea il docente Fabio Polledri, coordinatore didattico dell’istituto.
Gli articoli più letti della settimana
1.
Viaggio tra gli espropriati della Statale 45 «Per un metro di asfalto una vita stravolta»
2.
Lulù, cucciola con soffio al cuore cerca famiglia: «Non può crescere in canile»
3.
Piacenza, i bunker e la guerra dei droni. «Tornano di moda i rifugi di 80 anni fa»
4.
Autovelox non localizzato in precedenza nulla la multa per passaggio con il rosso