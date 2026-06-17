Un paese in lacrime per Cucuz: «C’era per tutti»

Ci sono le panche di legno e i tavoloni, il palco, i segni di una festa che tra venerdì e domenica è stata troppo bella. E a due passi di distanza da quel campo dove si è cantato abbracciati Tintarella di luna e Maledetta primavera, ora c’è la chiesa aperta, stasera, fino alle 22, come ieri: aperta per chiunque voglia dire una preghiera per Michele Braghi, che nei video sui social della pagina della festa di Niviano è ancora lì a cucinare per tutti, mentre taglia le carote per quel pulled pork strepitoso e non fa sentire mai a disagio o di troppo nessuno, ma sempre tutti invitati.

Dopo l’incidente di lunedì, sulla Statale 45, all’incrocio di Ancarano, questo è il tempo duro dell’attesa: dell’autopsia, dell’ultimo saluto, straziante per la famiglia (la mamma, il papà, la sorella Giulia), ma anche per gli amici di una vita e per quelli che hanno sempre avuto una certezza. Che potevi chiamare Michele ad ogni ora e lui ti avrebbe risposto «arrivo», magari dopo un insulto in dialetto per averlo svegliato a tarda ora.

Gli amici sono quelli che si sono riversati sulla Statale, lunedì: quelli che sotto a quel lenzuolo bianco gli hanno accarezzato la mano, abbracciandosi forte come si fa quando la vita non ha più senso e ci si sente la pelle scorticata dai vetri dell’auto in frantumi.

Michele era così. Cucuz, per tutti, «perché nei paesi ci diamo i soprannomi, e il suo neanche mi ricordo da dove fosse nato, credo da Michele Cucuzza, da adolescenti». E infatti sono tanti i messaggi in paese per Cucuz: «Ciao Cucuz, questa è davvero una cosa difficile da spiegare, a volte la vita è davvero ingiusta, ci conosciamo da quando eri un ragazzino».