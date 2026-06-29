Travo in piazza per i 40 anni della Pubblica Assistenza Valtrebbia

«Quarant'anni non si festeggiano soltanto ma bisogna meritarseli: noi possiamo farlo grazie a chi ci ha amati e sostenuti». Il presidente della Pubblica Assistenza e Soccorso "Valtrebbia" di Travo Giancarlo Battini non nasconde l'emozione, davanti ad una piazza colorata dalle divise arancioni e piena di mezzi di soccorso provenienti da un po' tutta la provincia: ieri pomeriggio, militi e autorità hanno festeggiato in piazza, dopo la messa, i primi 40 anni del sodalizio, con una festa di paese alla presenza delle autorità, tra cui il coordinatore del 118 piacentino Alessandro Gandolfi. Battini ha elogiato la lungimiranza di chi, all'epoca, seppe guardare avanti.

«Più che una ricorrenza - dice - è una storia di persone, impegno, sacrificio e presenza». E se il consigliere regionale Lodovico Albasi parla di una «favola moderna, iniziata nel 1986 quando alcune persone hanno accettato una grande sfida», il dirigente nazionale Anpas Paolo Rebecchi non si fa remore a definire la Pubblica travese «una delle migliori, perché qua si respira concretezza».