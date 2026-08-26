Travo, riapre la storica edicola: Laura Molinelli accetta la sfida

L’indirizzo è sempre lo stesso, dove fino a non molti mesi fa c’era la vecchia edicola. Così per i travesi si tratta solo di rinnovare l’abitudine. Da poco meno di un mese, a Travo ha riaperto la nuova edicola in via Borgo Nord: a gestirla è Laura Molinelli, che ha appena iniziato questa nuova avventura con entusiasmo. Lì, d’ora in avanti, si potrà trovare ogni mattina la copia di Libertà: un cambio di testimone con il Barrio, il vicino bar che aveva accettato a inizio anno di mettere a disposizione dei travesi il nostro quotidiano proprio in attesa della riapertura della nuova edicola.

L’apertura è dello scorso 8 agosto ma solo di recente è iniziata la vendita di Libertà. «Rispetto ai primi giorni, la vendita del quotidiano ha portato un gran movimento» spiega Laura, originaria di Castelsangiovanni e finita ad abitare a Travo per amore. «Adesso la gente fa a gara per venire a comprare il giornale. In passato sono stata anche dipendente in una tabaccheria a Parma e quando in paese ha chiuso l’edicola, per caso, ho iniziato a informarmi su come si potesse aprirne una nuova. Proviamo, mi sono detta. E alla fine, con un certo impegno economico, è diventata realtà. Adesso la gente di Travo è molto contenta perché si è ripristinato un servizio che rischiava di sparire».