Travolta dalla sua stessa auto: grave una donna

Dimentica di inserire il freno a mano all'auto dopo aver parcheggiato e viene travolta dal suo stesso mezzo. Sono gravi le condizioni di una 58enne che nel tardo pomeriggio è rimasta seriamente ferita a Vezzera di Coli, a pochi chilometri da Perino. Per lei è stato necessario il trasporto d'urgenza all'ospedale San Matteo di Pavia in elicottero. La donna è stata subito soccorsa da un messo della Pubblica Assistenza Valtrebbia di Travo e dall'auto infermieristica del 118 di Bobbio. Vista la dinamica, è stato però richiesto l'intervento dell'elisoccorso dal Niguarda di Milano che l'ha poi trasportata a Pavia. Non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita.