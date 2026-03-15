Una telecamera  su un’auto anonima contro gli incivili

l Giro di vite contro l’abbandono selvaggio dei rifiuti a Rottofreno. Il Comune ha deciso di investire 500 euro per l’acquisto di una telecamera mobile, installata su un’auto anonima, con l’obiettivo di cogliere sul fatto chi deturpa il territorio. Il provvedimento è approdato in consiglio comunale all’interno di una variazione al bilancio che ha incassato il voto favorevole di tutti i gruppi. Duro l’intervento della sindaca Paola Galvani: «Troviamo sacchi pieni di rifiuti indifferenziati nel nostro territorio. In settimana abbiamo avuto un incontro con il gestore della raccolta anche perché i nostri cittadini differenziano con criterio e quindi sono insufficienti le campane di vetro e plastica».