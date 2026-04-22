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Vezimo si fa memoria: è pronto il progetto che ricorda la strage

Presentazione pubblica venerdì, con il ricavato dell’autrice, Malacalza. E Picca dà occasione di riflessione con “La montagna mia non muore”

Thomas Trenchi
|3 ore fa
La presentazione del libro a Vezimo, dove avvenne la strage
La presentazione del libro a Vezimo, dove avvenne la strage
1 MIN DI LETTURA
La montagna scende in città e lo fa con due volumi che invitano a riflettere, ma soprattutto ad amare le terre alte, delineandone il profilo senza retorica. Venerdì, alla vigilia del 25 aprile, saranno presentati a Spazio Too in via 24 Maggio 51 a Piacenza i libri “La montagna mia non muore” della scrittrice Martina Picca e “Volevamo solo ballare” di Elisa Malacalza, caposervizio a Libertà, entrambi editi da Officine Gutenberg. L’occasione pubblica è preziosa sia perché avrà la forma di un talk sul futuro dell’Appennino condotto dall’editore Giovanni Battista Menzani, e sia perché nell’occasione Malacalza presenterà ufficialmente il progetto pensato per Vezimo, comune di Zerba, realizzato con il ricavato della sua parte di diritti d’autore ricavati dalla vendita del libro.
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