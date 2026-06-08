Violento frontale a Rottofreno, motore scagliato contro una casa

Scontro frontale tra un furgone e un tir, verso le 9.30 di lunedì 8 maggio, sulla statale 10 nel territorio di Rottofreno. Un urto violento che ha scaraventato il motore dell'auto contro una abitazione, mentre il mezzo - dopo aver colpito un'auto in sosta - ha terminato la sua corsa contro la recinzione della casa. Ingenti anche i danni riportati dall'autotreno.

Nell'incidente l'uomo al volante del furgone ha riportato serie ferite; illeso il camionista. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118, la polizia locale di Rottofreno.

Il furgone è stato rimosso dal soccorso stradale Caniglia, mentre per trainare il tir è stato necessario un mezzo dedicato alla rimozione dei camion.