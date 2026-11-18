Quasi sei milioni di euro sul piatto per ridisegnare la geografia dell’Alta Val Trebbia. È la dote economica che accompagnerà la nascita del nuovo Comune unico tra Cerignale, Corte Brugnatella e Zerba, qualora i cittadini dovessero esprimersi a favore dell’unificazione. Nel dettaglio, si tratta di 4.974.507 euro di contributi statali straordinari, erogati per 17 anni (pari a 292.618 euro annui), a cui si aggiungeranno 776.700 euro dalla Regione distribuiti in dieci anni (77.670 euro l’anno). Un tesoretto a cui si affiancherà, per un decennio, la priorità nell’accesso ai bandi e ai programmi regionali destinati agli enti locali, nel rispetto delle linee guida europee.

In soldoni, si tratta di 547 euro di fondi per abitante solo nel primo anno dalla fusione. Una cifra che spalmata su 17 anni diventa 8.500 euro a testa per ogni anno.