Vigili del fuoco, in cento impegnati nell'esercitazione sul Trebbia

I vigili del fuoco hanno svolto a Bobbio l’addestramento denominato “Naide”, organizzato dalla Direzione Regionale Emilia-Romagna con la collaborazione del Comando di Piacenza. L’attività, svoltasi dal 17 al 20 marzo, ha visto la partecipazione complessiva di 100 unità, articolate in 25 operatori al giorno tra personale Sfa (Soccorritore fluviale alluvionale) e coordinatori. Le operazioni si sono concentrate lungo il torrente Trebbia, dove sono state effettuate manovre di nuoto in corrente, recupero di infortunati e collegamenti tra le sponde.

Il programma ha previsto inoltre l'impiego di gommoni da rafting per una discesa fluviale di circa 3 chilometri, finalizzata al consolidamento delle capacità di manovra in acque mosse. Per lo svolgimento delle attività sono stati impiegati 4 gommoni da rafting dotati di moduli MO.CRA (Contrasto Rischio Acquatico); 4 pick-up 4x4 e 3 mezzi logistici.

All'addestramento ha partecipato anche il nucleo Sapr (Sistemi a Pilotaggio Remoto), che ha sperimentato l'utilizzo di droni dotati di sistemi di sgancio a supporto delle operazioni di soccorso in ambiente acquatico, testando la sinergia operativa tra i diversi nuclei specialistici nei diversi scenari. L'obiettivo dell'esercitazione è stato la standardizzazione delle procedure operative secondo il nuovo manuale di riferimento, l'affinamento della valutazione del rischio e la verifica delle competenze tecniche del personale in scenari fluviali complessi.