Con i paesaggi fluviali del futuro gli studenti Isii Marconi sul podio

Con il loro progetto sui paesaggi fluviali sono riusciti a salire sul podio, distinguendosi fra gli oltre 500 studenti di 16 istituti scolastici emiliani partecipanti. Sono gli studenti dell’Isii Marconi di Piacenza che si sono aggiudicati il terzo posto all’ottava edizione del “Premio Storie di Alternanza” della Camera di commercio dell’Emilia, nato per accrescere la qualità e l’efficacia dei percorsi di formazione scuola-lavoro. La passione degli studenti piacentini, unita alle competenze comunicative e informatiche, li ha portati a concentrarsi sui paesaggi fluviali che stanno tra Piacenza e Monticelli, arricchendo di tante opportunità per i visitatori il progetto, già lanciato nel 2021, denominato “Pa(e)(s)saggio di testimone”, iniziale laboratorio di lettura, in bicicletta, di questi ambienti.