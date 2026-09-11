Container pieni di rifiuti e roghi: «Non c’ero, è stato mio fratello»

«Non sono stato io ad appiccare il fuoco ai rifiuti, è stato mio fratello. I carabinieri non lo hanno trovato sul posto perché lui lavora come bergamino e, una volta appiccato il fuoco, è corso a Carpaneto a mungere una vacca».

Un quarantenne egiziano si è giustificato ieri in tribunale con queste parole dall’accusa di inquinamento ambientale, per aver dato fuoco a un grosso quantitativo di rifiuti costituiti da plastica, cartone, scatolame di vario genere. Il processo si è svolto davanti al giudice Federico Baita e alla pm Sara Macchetta. L’imputato, che si è sempre detto innocente, era difeso dall’avvocato Guido Mannina. Il fatto che è costato il processo all’uomo era avvenuto cinque anni fa nei pressi di Cadeo.

Una donna carabiniere forestale ha testimoniato ieri.