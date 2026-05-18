Controlli in val Trebbia: due patenti ritirate, tolti 62 punti

Domenica di controlli sulla statale 45 e sulle principali arterie della val Trebbia da parte della Compagnia Carabinieri di Bobbio. L’attività, intensificata in una giornata tradizionalmente caratterizzata da un consistente afflusso di automobilisti e motociclisti verso la vallata, ha avuto l’obiettivo di prevenire condotte di guida pericolose, comportamenti imprudenti e violazioni potenzialmente idonee a compromettere la sicurezza degli utenti della strada. Nel corso del servizio i militari hanno controllato 36 persone e 23 veicoli, accertando 18 violazioni al Codice della Strada. Sono state inoltre ritirate 2 patenti di guida, con una decurtazione complessiva di 62 punti e sanzioni amministrative per un importo totale di quasi 2.000 euro.

Durante la fascia oraria del servizio si sono registrati anche tre interventi per incidenti stradali. Il primo a Rivergaro, in località Cisiano, intorno alle 10:30, dove un uomo, dopo aver urtato con il proprio camion una recinzione, è sceso dal mezzo per verificare i danni ed è stato travolto dal veicolo, che si sarebbe rimesso in movimento a causa della pendenza. L’uomo è stato soccorso e non avrebbe riportato lesioni gravi. Sempre lungo la SS 45 all’altezza dell’incrocio Cento Merli, i carabinieri sono intervenuti per un sinistro tra un’autovettura e un motociclo, avvenuto, secondo una prima ricostruzione, a seguito di un tamponamento. Il motociclista, ferito ma non in pericolo di vita, è stato trasportato all’ospedale di Piacenza. Un terzo incidente si è verificato in località Losso di Ottone, dove un giovane motociclista ha perso autonomamente il controllo del mezzo, finendo fuori dalla sede stradale. Anche in questo caso sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti, mentre il conducente è stato trasportato all’ospedale di Bobbio.

L’attenzione delle pattuglie dei carabinieri messe in campo, con l’ausilio anche dell’Aliquota Radiomobile di pronto intervento della Compagnia, non si è limitata alla sola circolazione stradale. Nel corso dell’attività sono stati infatti controllati anche 2 esercizi commerciali senza riscontrare alcuna violazione ma dove sono stati controllati alcuni avventori.